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Büyükçekmece'de korkutan yangın söndürüldü

İstanbul Büyükçekmece'de ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

DHA08 Ağustos 2020 Cumartesi 15:36 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 16:17
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Pınartepe Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Ağaçlık alandaki yangına müdahale için çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polisler de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekipler alevleri yerleşim yerine sirayet etmeden kontrol altına aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Aladdin Taşpınar, " Elektrik gitti geldi, 5 dakika sonra yangın başladı." dedi.

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