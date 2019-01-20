13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3234
  • 6,0499
  • 219.234
  • 98.454
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükçekmece'de sahte adres kaydı nedeniyle bir kişi tutuklandı

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı'nın şikayeti üzerine, boş konutlara nüfus kaydı yaptığı belirlenen nüfus müdürlüğünde görevli bir personel tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanlığı, ilçe nüfus müdürlüğünde görevli  bir personelin boş konutlara nüfus kaydı yaptığı iddiasıyla Büyükçekmece  Cumhuriyet Başsağlığı'na şikayette bulundu.

Konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Büyükçekmece  Beledilyesi'nde çalışırken iki yıl önce geçici olarak nüfus müdürlüğünde  görevlendirildiği belirlenen nüfus memuru M.Ö.S’nin, ilçedeki boş konutlara  Eylül-Aralık 2018 arasında 354 kişinin sahte adres kaydını yaptığı tespit edildi.


Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan nüfus  personeli, işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece "resmi evrakta sahtecilik"  yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Öte yandan, söz konusu adres beyanlarıyla ilgili Büyükçekmece İlçe  Seçim Kurulu da inceleme başlattı.

Başkan Erdoğan istedi Fazıl Say söz verdi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kuzey İrlanda'da bomba yüklü araç infilak etti

Kuzey İrlanda'da bomba yüklü araç infilak etti

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Büyükelçi Kılıç'tan McGurk'e tepki: Suçlamak ne cürettir

Avusturya'dan "Brexit tarihi ertelenesin" önerisi

Avusturya'dan 'Brexit tarihi ertelenesin' önerisi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

Terör örgütü PKK'ya mühimmat darbesi

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

ABD hava saldırısı sonrası duyurdu: Hepsini öldürdük

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Bakan müjdeyi verdi: Mart içerisinde ilk neticelerini alacağız

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

Erdoğan'dan genç doktora büyük jest

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'

'Rusya ve İran için DEAŞ'lıları öldürüyoruz'
 

POPÜLER HABERLER

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

Türkiye’de doğan Suriyeli çocuklar ana vatanlarıyla tanışacak

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Bence Nanay' İstanbul'da!

'Türkiye'nin Arısı' başardı

'Türkiye'nin Arısı' başardı

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

Tam Ay Tutulması çok büyük etkilerle geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA