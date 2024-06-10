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Güncel

Büyükçekmece'de vahşet! Evine gelen kar maskeli kişi öldürdü

Büyükçekmece'de bir kişi, evine gelen kar maskeli şahıs tarafından silahla öldürüldü.

AA10 Haziran 2024 Pazartesi 07:31 - Güncelleme:
Büyükçekmece'de vahşet! Evine gelen kar maskeli kişi öldürdü
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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Kumburgaz Merkez Mahallesi Belediye Caddesi'ne motosikletle kar maskeli iki şüpheli geldi.

Buradaki iki katlı binanın ilk katının ziline basan şüphelilerden biri, kapıyı açan Uğur Doğan'a silahla ateş etti.

Doğan yaralanırken, şüpheli dışarıda motosikletle bekleyen diğer şahısla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hastaneye kaldırdığı Doğan, müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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