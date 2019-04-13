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Büyükçekmece'de yeni skandal ortaya çıktı: Binlerce sahte imza

Büyükçekmece’deki oy hırsızlığında her gün bir delil ortaya çıkıyor. Boş arazilere, inşaatlara, metruk binalara, hayvan barınaklarına seçmen yerleştirildiği ortaya çıkan ilçede, şimdi de bu kayıtların sahte imzalarla yapıldığı anlaşıldı. Savcılık soruşturma başlattı, imzaları Kriminal’e gönderdi. Rapor geldi: İmzalar sahte.

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İstanbul'daki yerel seçimlerin kaderini etkileyen usûlsüzlük ve sahtekârlıkların yapıldığı Büyükçekmece'de skandallar bitmek bilmiyor. Boş arazilere, inşaat halindeki ve metruk binalar ile hayvan barınaklarına seçmen yerleştirilirken sahte imzalar kullanıldığı belgelendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı tarafından sisteme giriş yapılan adres beyan formlarını inceleyen soruşturma savcılığı, farklı vatandaşlar adına tanzim edilen birçok imzanın birbirine benzediğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma derinleştirildi.
 
 
KRİMİNALDE İNCELENDİ SONUÇ: İMZALAR SAHTE
Savcılık, imzaların İstanbul Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından incelenmesini talimatını verdi. Bu kapsamda kendi bilgileri dışında sahte imza ile form düzenlendiğini beyan eden 200'e yakın vatandaştan imza örnekleri alındı. Bu imzalar formlarda bulunan imzalarla tek tek karşılaştırıldı. Sonuç, sahteciliği bir kez daha ortaya koydu. Kriminolog raporunda "Mukayese edilen imzalar arasında kaligrafik ve grafolojik özellikler yönünden ilgi ve irtibat tespit edilememiştir" denildi. Rapor, savcılığın dosyasındaki önemli deliller arasındaki yerini aldı.
 
 
BİR YILDA 21 BİN SEÇMEN KAYDI GİRDİ
19 Ocak'ta tutuklanan nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı'nın adres beyan formlarında sahtecilik yaparak Büyükçekmece'ye binlerce sahte seçmen kaydı yaptığı ortaya çıkmıştı. Belediyede zabıta iken ilçe nüfus müdürlüğüne memur olarak çalışmaya başlayan Samanlı'nın yaklaşık bir yılda 7 binin üzerindeki işlem yaptığı ve 21 bin seçmen kaydı girdiği belirlenmişti.
 
İŞÇİLERİNİ DE TAŞIMIŞ
Büyükçekmece'deki seçmen taşıma yolsuzluğunun ucu doğrudan CHP'li Başkan Hasan Akgün ve akrabalarına dayandı. Hasan Akgün'ün, Florya semtinde kardeşleri Hüseyin, Ali Osman, Eyüp, Yusuf'la birlikte ortak olduğu akaryakıt istasyonunda çalışan işçilerin ikametlerini, Küçükçekmece'de oturmalarına rağmen Büyükçekmece'ye taşıdığı belirlendi. İki işçi kendi irade ve bilgileri dışında böyle bir taşıma gerçekleştirildiğini belirterek durumdan şikayetçi oldu.
 
50 KİŞİLİK TRANSFER
İkinci usûlsüzlük, Hasan Akgün'ün yeğeni Arif Akgün'e ait Albatros Restorant Cafe'de yapıldı. Akgün'ün restoranda çalışan 9 işçinin ikametleri, bilgileri dışında Büyükçekmece'ye taşındı. Adlarına adres tanzim tutanakları, beyan formları tanzim edildi. Kayıtları da bizzat tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı yaptı. Akgün ailesinin üçüncü seçmen yolsuzluğu da bizzat belediyede yapıldı. Hasan Akgün'ün yeğeni İsmail Akgün'ün emri altında çalışan Emin K., 19 Ocak'ta verdiği ifadesinde, Fen İşleri'nde çalışan ve ikametleri Büyükçekmece dışında olan 50 işçinin ikametlerinin gizlice Büyükçekmece'ye transfer edildiğini söyledi.
 
(Yeni Şafak)

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