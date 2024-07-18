Büyükekşi hakkında çok önemli kulis bilgisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi bırakmasını istedi

Yiğitel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF Başkanlığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLMAMASI GEREKTİĞİNİ NET İLETİYOR"



Yiğitel, kaynaklarından çok önemli bir bilgi aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini kullandığı için iki gün önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye rahatsızlığını ileterek, görevi bırakmasını istiyor. Erdoğan Büyükekşi'ye TFF seçiminde yeniden aday olmaması gerektiğini de net iletiyor." ifadelerini kullandı.