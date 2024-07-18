İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2024 Cuma / 13 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,116
  • EURO
    36,1217
  • ALTIN
    2602.76
  • BIST100
    11139.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükekşi hakkında çok önemli kulis bilgisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi bırakmasını istedi
Güncel

Büyükekşi hakkında çok önemli kulis bilgisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi bırakmasını istedi

Türkmedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ismini kullandığı için iki gün önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye rahatsızlığını ileterek görevi bırakmasını istediğini söyledi.

18 Temmuz 2024 Perşembe 23:59 - Güncelleme:
Büyükekşi hakkında çok önemli kulis bilgisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi bırakmasını istedi
ABONE OL

Yiğitel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF Başkanlığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

"ADAY OLMAMASI GEREKTİĞİNİ NET İLETİYOR"

Yiğitel, kaynaklarından çok önemli bir bilgi aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini kullandığı için iki gün önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye rahatsızlığını ileterek, görevi bırakmasını istiyor. Erdoğan Büyükekşi'ye TFF seçiminde yeniden aday olmaması gerektiğini de net iletiyor." ifadelerini kullandı.

  • Mehmet büyükekşi
  • melik yiğietl
  • cumhurbaşkanı erdoğan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.