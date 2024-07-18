Büyükekşi hakkında çok önemli kulis bilgisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan görevi bırakmasını istedi

Yiğitel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TFF Başkanlığı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.
Yiğitel, kaynaklarından çok önemli bir bilgi aldığını belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini kullandığı için iki gün önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye rahatsızlığını ileterek, görevi bırakmasını istiyor. Erdoğan Büyükekşi'ye TFF seçiminde yeniden aday olmaması gerektiğini de net iletiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynaklarımdan aldığım önemli ve doğru bir bilgiyi aktarmak istiyorum:— Melik Yiğitel (@melikyigitel) July 18, 2024
Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini kullandığı için iki gün önce TFF Beşkanı Mehmet Büyükekşi'ye rahatsızlığını ileterek, görevi bırakmasını istiyor.
Erdoğan Büyükekşi'ye TFF seçiminde yeniden aday olmaması...