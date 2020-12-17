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  • Büyükelçi Amb Majok Guandong: Türkiye ile ilişkilere önem veriyoruz
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Büyükelçi Amb Majok Guandong: Türkiye ile ilişkilere önem veriyoruz

Güney Sudan Ankara Büyükelçiliği heyeti, ülkelerinin Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirme amacıyla SANKON Genel Merkezine ziyaret etti. Ülke olarak Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Amb Majok Guandong, SANKON kuruluşunun Türkiye adına üstlendiği misyonu da önemsediklerini belitti.

IHA17 Aralık 2020 Perşembe 16:42 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 16:42
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Güney Sudan devleti Ankara Büyükelçisi Amb Majok Guandong, ülkelerinin Türkiye ile ekonomik, ticari, kültürel ve siyasi ilişkileri geliştirme amacıyla SANKON Genel Merkezine ziyaret etti.

SANKON Genel Başkanı Feridun Cevahirlioğlu’nun misafirleri ağırladığı ziyarette Güney Sudan devleti Ankara Büyükelçiliği diplomatları ve SANKON yöneticileri de da hazır bulundu. 

Ülke olarak Türkiye ile ilişkilere önem verdiklerini belirten Amb Majok Guandong, SANKON kuruluşunun Türkiye adına üstlendiği misyonu da önemsediklerini belitti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren SANKON Genel Başkanı Ferudun Cevahiroğlu ise “Türkiye ile Güney Sudan arasındaki ekonomik ticari ithalat ve ihracat ilişkilerimize katkı sağlamaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz. SANKON kuruluş olarak Türkiye ile başta Güney Sudan devleti olmak üzere Afrika kıtasında bulunan bütün ülkelerin kalkınmasında katkı sağlama ya devam edeceğiz. SANKON üyesi şirketler olarak Güney Sudan devletinin her alanda kalkınmasına katkı sağlamaya hazırız” dedi.

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