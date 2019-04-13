14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7765
  • 6,5406
  • 239.641
  • 95.976
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Büyükelçi Aydın: Türk-Alman ilişkileri eşit seviyede bir bakış içerisinde daha da gelişiyor

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletine düzenlediği çalışma gezisinde Türk basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, Almanya’nın Hessen eyaletinde Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Almanya ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerde karşılıklı görüşmelerle iyileşme yolunda adımlar atıldığını belirten Büyükelçi Aydın, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin çok yönlü olduğunu, bunun için Alman muhatapların da yapıcı konuşmalarını görüşmelerde müşahede ettiklerini söyledi. Aydın, “Almanya ile Türkiye birçok konuda birbirine bağlıdır. Dostluğumuz tarihi derinliklere dayanmaktadır. Günlük sorunlara bakarak iki ülke arasındaki münasebetlerini değerlendirmemek lazımdır. Yaşanılan sıkıntılardan her iki tarafın gerekli dersi aldığını umuyorum. Bunu da gelişen ilişkilerden görmekteyiz" dedi.
 
Eşit seviyeden bir bakış açışı içerisinde ilişkilerin geliştiğini belirten Büyükelçi Ali Kemal Aydın, Avrupa’nın ve Almanya’nın içinde bulunduğu aşırı sağ eğilimli partilerin oluşturduğu sorunlara karşı ortak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.
 
DÖVİZLİ ASKERLİK KESİNLEŞMEDİ  
 
Yurt dışında yaşayan Türk gençlerin dövizli askerlikle alakalı bin euro olan bedelin yükseltileceği konusunda açıklama yapan Büyükelçi Aydın, "Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlık aşamasındaki yeni askerlik tasarısıyla ilgili olarak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın askerlik bedelleriyle alakalı olarak herhangi  bir rakam veya kabul edilmiş bir kanun yoktur. Kamuoyunda yer alan rakamların herhangi bir kanunlaşmış tarafı yok. MSB'nin tasarısı mecliste tartışıldıktan sonra oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Meclisimiz yurt dışındaki vatandaşlarımızın ekonomik sosyal durumunu dikkate alacağını umuyorum" şeklinde konuştu.
  

DİN GÖREVLİSİ KONUSUNDA BİR KISITLAMA YOK

Alman hükümetinin son dönemlerde Almanya dışından din görevlileri istemediği konusunda Alman medyasında yer alan haberlere rağmen herhangi bir kısıtlama olmadığını belirten Büyükelçi Aydın, "Almanya’ya gelecek din görevlilerinde Almanca şartı aradığını bunun için de Türkiye olarak biz bu konuda hazırlıklıyız. Almanya’ya gelen din görevlilerinin önemli bir kısmının belirli seviyede Almanca biliyor. Yine Diyanet İşlerinin yurt dışındaki Türk gençleri için başlattığı Uluslararası İlahiyat Projesi kapsamında yetişen gençlerimiz oluşacak din görevlisi açığını kapatacaktır" dedi.
 

Rusya´da tarla faresi kar üstünde kayak yaptı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

Maltepe'de oy sayımı durduruldu

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

'Yıl sonuna doğru 5G kullanılmaya başlanacak'

FETÖ'nün hücre evine operasyon

FETÖ'nün hücre evine operasyon

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Meteorolojiden soğuk hava uyarısı

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Dışişleri'nden Sudan’daki gelişmelerle ilgili açıklama

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden kazanan çıkmadı

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

Fatih Terim'den hakemlere büyük tepki!

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi

PKK/YPG'li teröristler böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

30 yıllık eşini kamyonetiyle ezdi, ardından kaçtı

Paris Maratonu 2019'dan renkli görüntüler

Paris Maratonu 2019'dan renkli görüntüler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

İlk kez duyacağınız hayrete düşüren gerçekler

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ABD savaş gemisi 'USS Ross' Çanakkale Boğazı’ndan geçti

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA