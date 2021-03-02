Büyükelçi Ekici: Türkiye-Kazakistan ilişkileri yeni seviyeye çıkabilir

AA 02 Mart 2021 Salı 12:19 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 12:19

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici, 29 yılda Türkiye-Kazakistan ilişkilerinde ahdi zeminin güçlendiğini söyledi.

Büyükelçi Ekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 Mart 1992'de Türkiye ile Kazakistan arasında diplomatik ilişkilerin başladığını anımsattı.

Ekici, Türkiye'nin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından kardeş Kazakistan ile diğer Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmasını büyük coşkuyla karşıladığını hatırlatarak "Türkiye, Kazakistan başta olmak üzere kardeş Türk devletlerini uluslararası alanda tanıyan ilk ülke olmuştur." dedi.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 29'uncu yıl dönümünü kutladıklarını belirten Ekici, "En başından itibaren iki kardeş ülke arasındaki ortak tarih, kültürel ve manevi bağlar, ilişkilerimizin her alanda hızla gelişmesine sağlam bir temel teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Ekici, 2009'daki "Stratejik Ortaklık Anlaşması" başta olmak üzere birçok alanda üst seviyede iş birliği anlaşmalarının imzalanmasıyla ikili ilişkilerin yeni bir boyut kazandığını belirterek "29 yıl içinde Türkiye ve Kazakistan ilişkilerinin ahdi zemini güçlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu süre zarfında Kazakistan'ın Türkiye'nin bölgedeki en önemli siyasi ve ekonomik ortaklarından biri haline geldiğini anlatan Ekici, "İkili ilişkiler ticaret, yatırım, kültür, turizm, sağlık, eğitim ve askeri konular gibi geniş bir yelpazede karşılıklı fayda temelinde gelişerek önemli bir seviyeye eriştiğini görüyoruz." diye konuştu.

Ekici, Türkiye'nin Kazakistan ekonomisinde enerji dışı sektörlerde en büyük yatırımcı ülkelerin başında geldiğine dikkati çekerek "Ülkemizden Kazakistan'a gerçekleştirilen yatırımların toplam bedeli 3,2 milyar dolara ulaştı. 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ikili ticaret hacmimiz 3 milyar doları aştı. Ortak hedefimiz, bu rakamı ilk aşamada 5 milyar dolara, daha sonra 10 milyar dolara çıkarmaktır." dedi.

Eğitim alanında da ilişkilerin yakın iş birliği çerçevesinde geliştiğine vurgu yapan Ekici, şöyle devam etti:



"Her yıl artan sayıda Kazak öğrenci yükseköğretim görmek üzere Türkiye'ye gidiyor. Türkiye burslarına Kazakistanlı kardeşlerimizden rekor sayıda başvuru alıyoruz. Bugüne kadar 4 binden fazla öğrenci bu program kapsamında Türkiye'de öğrenim gördü. Ülkemizin eğitim imkanlarına yönelik bu yoğun ilgi bizleri tabiatıyla mutlu ediyor."

Büyükelçi Ekici, iki ülke arasında savunma sanayisi, turizm ve uzay alanlarında da geniş iş birliği imkanları olduğuna işaret ederek, "İlk akla gelen örnekleri sıraladığımızda bütün bu alanlarda önemli bir ivme yakaladığımız ortada. İlişkilerimizdeki bu potansiyeli gerçekleştirmek için önümüzdeki dönemde daha da güçlü şekilde çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Kazakistan'ın Türk Konseyi başta olmak üzere, Türk dünyasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine kurumsal zemin teşkil eden pek çok örgütün kuruluşunda öncülük ettiğine işaret eden Ekici, "Zaman içerisinde coğrafi ve tarihsel nedenlerle bazı dönemler birbirimizden uzak kalmış olsak da bugün ne mutlu ki birbirimizi, kardeşliğimizi ve ortak tarihimizi yeniden keşfediyoruz." dedi.

Ekici, gelecek yıl iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir on yıllık dönemin başlayacağını belirterek "Önümüzdeki 10 yılda Türkiye ile Kazakistan arasında, yüksek teknoloji, uzay ve uydu üretimi, dijitalleşme ve e-devlet alanlarında ilişkiler yeni seviyeye çıkabilir. Bunun yanı sıra bizleri bir araya getirmeye katkı sağlayacak akademik faaliyetler de artacaktır." değerlendirmesini yaptı.