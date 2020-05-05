Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin tıbbi yardımlarını Malezya medyasına anlattı

AA 05 Mayıs 2020 Salı 07:10 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 07:10

Malezyalı TV Alhijrah'a röportaj veren Büyükelçi Kavakcı, Türkiye'nin dünya çapında salgın ile mücadelede oynadığı kritik rolü anlattı.

Kavakcı, 126 ülkenin Türkiye'den tıbbi yardım talebinde bulunduğunu vurgulayarak, "Şimdiye kadar bu ülkelerden 57'sine tıbbi yardım yolladık. Söz konusu ülkeler arasında salgının merkez üssü niteliğindeki İtalya, İspanya, İngiltere, Fransa, Almanya ve ABD de bulunmaktadır." diye konuştu.

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadele için tıbbi yardımlarının, bu ülkeleri de aşarak kıtalar arası boyuta ulaştığını ifade eden Kavakcı, "Türkiye olarak Afrika'dan Orta Asya'ya ve dünyanın birçok diğer bölgelerine yardım elimizi ulaştırabildik." şeklinde konuştu.

Kavakcı, uluslararası tıbbi yardımların Türkiye'nin insani dış politikasının bir parçası olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin bu dış politikayı uzun zamandır uyguladığını açıkladı.

Bu süreçte Türkiye'nin tahliye konusunda da iyi bir performans sergilediğini vurgulayan Büyükelçi Kavakcı, "Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle yaşadıkları ülkelerde mahsur kalan 70 bin vatandaşımızı Türkiye'ye getirdik. Bununla birlikte yabancı uyruklu 20 bin vatandaşın da ülkelerine dönebilmesini sağladık." dedi.

Kavakcı, Türkiye ve Malezya hükümetlerinin de Kovid-19 ile mücadele sürecinde yakın iş birliği içinde çalıştığını dile getirerek özellikle iki ülkenin dışişleri bakanları ile sağlık bakanlarının salgınla mücadelede karşılıklı bilgi paylaşımının sürdüğünü belirtti.