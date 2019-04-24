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Büyükelçi Kılıç'tan ABD yönetimine '1915 olayları' tepkisi: Kabul edilemez

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, ABD Başkanı Donald Trump'ın 1915 olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

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Büyükelçi Kılıç, Trump'ın 1915 yılındaki olaylarla ilgili ifadelerine Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yanıt verdi.

Kılıç, açıklamasında, "Başkan Trump'ın 1915 olayları hakkındaki asılsız iddialar konusunda yaptığı açıklama, Ermeni Taşnak çetelerinin görülmemiş mezalimine uğrayan yüz binlerce Müslümanın acılarını yine görmezden gelmekte olup, ön yargıyla kaleme alınmıştır ve bütünüyle kabul edilemez niteliktedir." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, Ermeniler tarafından 1915 olaylarının yıl dönümü olarak kabul edilen 24 Nisan'a ilişkin Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullamıştı.

Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Trump'a tepki göstermiş ve "ABD Başkanı Trump'ın 1915 olaylarına ilişkin 24 Nisan 2019 tarihli açıklamasını reddediyoruz. Ermenilerin kurguladıkları subjektif anlatıyı temel alan bu açıklamanın hiçbir değeri yoktur. Tarihin iç siyasi mülahazalarla çarpıtılması asla kabul edilemez" ifadesini kullanmıştı.

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