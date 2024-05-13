Büyükelçi Ramin: Türkiye zor zamanlarda bize destek verdi

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, ülkesindeki sel felaketinin ardından tarım açısından önemli bölgelerin zarar gördüğünü belirterek, insani yardım ve barınma konusunda acil yardıma ihtiyaç duyduklarını belirtti.



Afganistan'da meydana gelen sel ve son duruma ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ramin, Türkiye'nin her zaman zor zamanlarda Afganistan'a destek verdiğini ve yardım gönderdiğini belirterek, teşekkür etti.

Türk halkından ve sivil toplum kuruluşlarından taziye mesajları da aldıklarını kaydeden Ramin, Türk sivil toplum kuruluşlarının sahaya ilk yardım gönderenler olduğunu dile getirdi.

Ramin, bu sel felaketinin çok zor olduğunu ve birkaç ili çok ciddi bir şekilde etkilediğini aktararak, Bağlan, Tahar, Badahşan ve Gaor'un selden en çok etkilenen 4 il olduğunu anlattı.

Yolların ve iletişimin çok kötü durumda olduğunu ve bu nedenle insani yardım göndermenin de zorlaştığını kaydeden Ramin, ilk belirlemelere göre can kaybı ve birkaç bin yaralının olduğunu söyledi.

Ramin, yaklaşık 10 bin evin yıkıldığı bilgisini de paylaşarak, bu verilerin gelen ilk sayılar olduğuna ve gelecek günlerde sayıların artabileceğine işaret etti.

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Selden etkilenen illerin Afganistan için tarım alanında önemli olduğuna dikkati çeken Ramin, "Çok sayıda hayvan telef oldu. Tarım arazileri ve çiftçiler etkilendi. Sayılar gösteriyor ki yaklaşık 40 bin hayvan sel felaketinde kaybedildi. Aynı zamanda yollar ve su kanalları kötü etkilendi." dedi.

Bölgede, bir ay sonra hasadı beklenen tarım arazileri de sular altında kaldı. Ayrıca binlerce kişiye erişimin olmadığı, temel ihtiyaçların bile birçok köye ulaştırılamadığı ifade ediliyor.

Ramin, her saat başı yeni bilgiler aldıklarını ancak sayıların ilk belirlemelere göre olduğunu belirterek, gelecek günlerde durumun daha belirginleşeceğini söyledi.

Şu anda çok acil insani destek gerektiğine dikkati çeken Ramin, "İnsani yardım ve barınma konusunda acil yardıma ihtiyaç var." dedi.

Ramin, bu zor zamanda ülkesine destek veren sivil toplum kuruluşlarına, Türk devleti ve kurumlarına teşekkür ederek, önceki krizlerde de Türkiye'nin ilk kardeş ülke olarak insani yardımda bulunduğunu anımsattı.

7 Ekim 2023'te Afganistan'da Herat vilayetinde meydana gelen depremde ilk sivil toplum kuruluşlarının Türkiye'den geldiğini aktaran Ramin, "Türkiye bu zor zamanlarda kesinlikle her zaman Afganistan'a destek verdi. İlk sebebi Türkiye bize çok yakın ve kardeş bir ülke. Türkiye kendisi de çok zor durumları tecrübe etti. 6 Şubat 2023'te Türkiye çok büyük deprem felaketini tecrübe etti." diye konuştu.

Ramin, bunlar nedeniyle Türkiye'nin Afganistan'da çok aktif bir şekilde insani destek faaliyetlerine devam ettiğine işaret ederek, yaklaşık 60'tan fazla Türk sivil toplum kuruluşunun Afganistan'da farklı alanlar ve bölgelerde çalıştığını ve insani destek, eğitim alanında faaliyet yürüttüklerini sözlerine ekledi.