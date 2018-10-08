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Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi Yurdakul, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile görüştü.

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Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bajva ile bir araya geldi.

Görüşme, Ravalpindi kentindeki Kara Kuvvetleri karargahında gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin Kara Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada, “Buluşmada ikili ilişkiler ile bölgesel güvenlik konuları görüşülmüştür.” ifadeleri kullanıldı.

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