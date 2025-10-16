İSTANBUL 20°C / 14°C
16 Ekim 2025 Perşembe
  Güncel
  • Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin Büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek. Büyükelçiler, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak.

16 Ekim 2025 Perşembe 09:45
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört ülkenin büyükelçilerini bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güven Mektubu Takdim Törenleri kapsamında ilk olarak Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon'u kabul edecek.

Erdoğan, daha sonra sırasıyla Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis'in güven mektuplarını teslim alacak.

Büyükelçilerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sunmasının ardından, büyükelçilik mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirilmesi bekleniyor.

Büyükelçiler, güven mektuplarını sunmalarıyla Türkiye'deki görevlerine resmen başlamış olacak.

