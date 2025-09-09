İSTANBUL 28°C / 19°C
9 Eylül 2025 Salı
  • Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Güncel

Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu

Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu. Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

9 Eylül 2025 Salı 15:36
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay, Moldova, Avustralya ve Lüksemburg büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Paraguay Büyükelçisi Cirilo Guillermo Sosa Flores, Moldova Büyükelçisi Oleg Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Sally-Anne Vincent ve Lüksemburg Büyükelçisi Daniel Da Cruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Büyükelçilik mensupları ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Erdoğan, daha sonra Paraguay Büyükelçisi Flores, Moldova Büyükelçisi Serebrian, Avustralya Büyükelçisi Vincent, Lüksemburg Büyükelçisi Cruz ile ayrı ayrı görüştü.

