Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş açan şahıslar gözaltına alındı Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 şahsın emniyet görevlilerince tespit edilerek kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.