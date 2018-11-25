Avusturya Büyükelçiliği önünde silahla havaya ateş açan şahıslar gözaltına alındı
Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 şahsın emniyet görevlilerince tespit edilerek kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.
- İHA
Ankara Valiliği, Avusturya Büyükelçiliği binası önünde saat 04.00 sıralarında meydana gelen silahla havaya ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak, olayı gerçekleştiren 2 şahsın emniyet görevlilerince tespit edilerek kullandıkları suç aletiyle birlikte gözaltına alındığını açıkladı.
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