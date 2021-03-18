Büyükşehirleri kana bulayacaklardı! Kıskıvrak yakalandılar

AA 18 Mart 2021 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 18 Mart 2021 Perşembe 15:36

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Yılbaşından bugüne kadar PKK'nın 26 terör eylemini engelledik. Hatta birisini de bu sabah engelledik." şeklindeki açıklamasının ayrıntıları belli oldu.

Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG mensuplarının ülkeye illegal yollardan girerek Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çiftlik evinde saklandıkları tespit edildi.

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda güvenlik güçleri ile örgüt mensupları arasında çıkan silahlı çatışmada Suriye uyruklu E.K. yaralı, M.K. ise sağ yakalandı.



Şüphelilerin, büyükşehirlerde bombalı eylem hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.