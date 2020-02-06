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Güncel

Büyükşehirlerde eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı

Büyükşehirlerde eylem hazırlığı yaptığı belirlenen PKK'lı 2 terörist Bursa'da yakalandı. PKK/KCK terör örgütünün büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başarılı çalışmaları ile bir kez daha akamete uğratıldı.

İHA06.02.2020  10:07 - Güncelleme: 06.02.2020  10:19

 05 Şubat 2020 günü öğlen saatlerinde Bursa/Nilüfer İlçesinde 155 polis imdat hattına yapılan bir ihbar üzerine durdurulan 2 şahsın şüpheli hareketler sergilemesinden kuşkulanan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahıslara yaptıkları sorgulamada, H.D. ve F.K isimli şahısların PKK/KCK terör örgüt mensupları olduğunu tespit etti. Şahısların Nilüfer ilçesinde gömdükleri patlayıcılara da ulaşıldı.

TOPRAĞA GÖMÜLÜ VAZİYETTE 5.5 KG PATLAYICI BULUNDU

Uzman ekiplerce yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü vaziyette; 5.5 kg patlayıcı madde ve bomba yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

 Gözaltına alınarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şahısların başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilecekleri şüphesiyle sorgularına devam ediliyor. 

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