Büyükşen çifti cinayetinde çok konuşulacak iddia! Katiller yanlış eve mi girdi?

30 Haziran 2021 Çarşamba 12:59 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 13:28

Türkiye'nin Müge Anlı ile Tatlı Sert ile birlikte tanıdığı Osman Büyükşen, 3 yıl önce öldürülen anne ve babasının katillerini bulmak için programa katıldı.

Konya'da meydana gelen olayda 54 yaşındaki Necla Büyükşen ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmış ve saldırgan kaçmayı başarmıştı.

Evlerinde hunharca öldürülen Büyükşen çiftinin katilleri henüz bulunamadı. Olaya ilgili 'özel ekip' kuruldu. Konu araştırılıyor.

ADETA YALVARDI!

İddialar hem Büşra Büyükşen'i hem de Uğur Büyükşen'i kızdırdı.

Uğur Büyükşen anne babasının ölümünün ardından eve yürüyerek geldiği söylenince çileden çıktı. Stüdyoda bağırıp ağlayan Uğur Büyükşen isyan etti ve kardeşi Büşra Büyükşen'e adeta yalvardı.

İddiaların ardından sinirlenerek ağlayan Büşra ve Uğur Büyükşen adeta isyan etti.

Ardından Büşra'ya abisi Uğur Büyükşen'den de sert tepkiler geldi.

UĞUR BÜYÜKŞEN İSYAN ETTİ

Uğur Büyükşen kardeşi Büşra'ya "Şu aklını başına al beni de sürüklüyorsun, kendine gel. İtiraf edeceksen et artık sinir hastası oldum. Ben de zan altındayım yeter artık" diyerek isyan etti.

Ve ekledi "Senin yüzünden rütbeli komutanla bile kavga ediyorum."

KENDİNE GEL

Uğur, "Senin yüzünden herkesle kavga ettim. Osman abimle bile. Onların da anası babası" diye konuştu. Teyzesini kastederek Uğur, "Onların da kardeşi" dedi. Uğur, daha fazla dayamadı ve "Kendine gel ya" diyerek kendine hakim olamadı. "Yeter ya yeter" diyerek, "Ben kendimi aklamaya çalışıyorum ifade edemiyorum" dedi.

'BEN BÜŞRA'YA HİÇBİR ŞEY YAPAMIYORUM'

Uğur, "Ben buna hiçbir şey yapamıyorum kendinize gelin yaa" diyerek isyanını böyle dile getirdi.

SESSİZ KALDI

Büşra ise her zamanki gibi sessiz kalarak sadece ağlamakla ve "Ben de üzülmedim mi?" demekle yetindi.

Büyükşen çifti cinayetinde şüpheli olan Betül Büyükşen bir diğer şüpheli olarak görünen Mehmet Ali arasında gönül ilişkisi iddia edildi.

Betül Büyükşen, "Mehmet Ali'yi ben değil, kız kardeşim aramış. O da Büşra ile konuşmuş dedi. Anlı'da, cinayet günü Mehmet Ali'nin telefonu açmadığını söyleyerek Büyükşen ailesinin gelini Betül'ü yalanladı.

MESAJLAR GÖNÜL İLİŞKİSİ İÇERİYOR

Cinayet sonrasında ifadeleri alan jandarma er, "Betül ile Mehmet Ali arasında geçen mesajların gönül ilişkisi içeriyordu" dedi.

'ÖNCE KOMŞULAR GELDİ'

Bugünkü canlı yayında ise o dönem yapan jandarma erin ifadeleri şoke etti. Genç adam, "Bölgeye gittiğimizde, kapı da pencereler de kapalıydı. Cinayet mahalline, aileden önce komşular geldi. Ambulans geldiğinde, Necla Büyükşen yaşıyordu" ifadelerini kullandı. Bu sözler stüdyoda soğuk duş etmisi yarattı. Çift cinayet araştırılmaya devam ediyor.

İlk kez yayınlanan güvenlik kamerası görüntüleri ise tartışmalara neden oldu.

KATİLLER YANLIŞ EVE Mİ GİRDİ?

Köyde evlerin birbirine çok benzediği, Büyükşen çiftinin yan komşunun evli bir kadını 300 lira dolandırdığı, yasak aşkının yakınlarının kiralık katil tuttuğu, katillerin ise evleri karıştırarak Büyükşen ailesinin evine girdiği, Metin Büyükeşen ve eşi Necla Büyükşen'i öldürdüğü tartışıldı. Korkunç olay aydınlatılmaya çalışılıyor.