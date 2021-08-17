İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2021 Salı / 9 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4328
  • EURO
    9,8864
  • ALTIN
    483.357
  • BIST100
    1461.69
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Büyükşen çifti cinayetinde önemli gelişme: Hayatını kaybetti
Güncel

Büyükşen çifti cinayetinde önemli gelişme: Hayatını kaybetti

Konya'da, 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetine ilişkin, 'cinayete yardım ve yataklık' suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA17 Ağustos 2021 Salı 22:13 - Güncelleme: 17 Ağustos 2021 Salı 22:14
ABONE OL

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, "cinayete yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklanan Mustafa Okşen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Konya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Mustafa Okşen (39), henüz belirlenemeyen nedenle fenalaştı.

Cezaevi doktorunun müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Okşen, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de işlenen cinayete ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 17 Temmuz'da olayın azmettiricisi olduğu ileri sürülen Abdullah Başdemir ve Esra Taş ile onlara yardım ettikleri belirlenen Büyükşen ailesinin komşuları Zeki Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.