Buz tutan gölete düşen depremzede çocuk kurtarıldı

Malatya'da bulunan 2. Ordu Kışlası'nın karşısındaki Hürriyet Parkı'nda, 8 yaşındaki bir depremzede çocuk, oyuncağını almak için buzla kaplı olan gölete doğru ilerledi. Ancak çocuk, bir kısmı buzla kaplı olan gölde dengesini kaybederek göle düştü. Görev yaptığı bölgede olan dalgıç polis, çocuğun suda çırpındığını fark edince tereddüt etmeden gölete girdi ve çocuğu kurtardı.



Olayın ardından oyuncağını kaybeden küçük kıza, yardım kolilerinden çıkan oyuncak ayı hediye edildi. Kurtarılan küçük kız, polis memuru tarafından temiz ve kuru kıyafetler giydirildikten sonra sıcak bir alanda ailesine teslim edildi.