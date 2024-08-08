Buzdolabına gizlenmiş kadın cesedi bakın nasıl fark edilmiş?

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, teknedeki buzdolabına gizlenmiş kadın cesedinin bulunmasına ilişkin yakalanan 3 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi verildi.

Bostanlı balıkçı barınağında bir teknenin buzdolabında bulunan kadının ölümüne ilişkin soruşturma kapsamındaki gözaltına alınan tekne sahibi Ş.A, eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüpheliler hakkında 3 gün daha ek gözaltı süresi verilmesi kararlaştırıldı.

- NARKOTİK DEDEKTÖR KÖPEĞİ TEPKİ VERMİŞ

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince Bostanlı balıkçı barınağında 6 Ağustos akşamında "Zeytin" adlı narkotik dedektör köpeği ile yapılan rutin kontrollerde köpeğin tekneye tepki vermesi üzerine arama yapıldı.

Teknenin kamara kısmındaki buzdolabında siyah poşet içinde, üzerine boya ve tiner dökülmüş vaziyette bir ceset tespit edildi.

İlk incelemede kadının bant, poşet ve çanta askısı gibi cisimlerle boğulduğu belirtildi.



Teknede cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin ile tekne sahibi Ş.A'nın sevgili oldukları anlaşıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı balıkçı barınağında bir teknedeki buzdolabının içine gizlenmiş kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin Hilmiye Tuğba Esgin'e (24) ait olduğu belirlenmişti.

Olayla ilgili tekne sahibi Ş.A. (37), eşi B.A. ve teknede tamir işleri yapan K.B.A. gözaltına alınmıştı.