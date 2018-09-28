Bylock kullanan eski vergi müfettişi yakalandı

Edinilen bilgiye göre Kayseri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; Sivas ta eski vergi müfettişlerinden S.C.'nin FETÖ/PDY terör örgütünün kriptolu haberleşme programı olan 'bylock' kullandığını tespit edildi. S.C.'nin, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınarak, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildiği öğrenildi.