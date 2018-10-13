ByLock kullandığı iddia edilen astsubay tutuklandı
Burdur'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan astsubay tutuklandı.
- AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin asker yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Gaziantep'te gözaltına alınıp Burdur'a getirilen astsubay A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece cezaevine gönderildi.
Görevi başında yakalan A.Ç'nin, ByLock kullandığı iddia edildi.
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