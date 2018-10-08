ByLock kullandığı iddia edilen özel hastane doktoru tutuklandı
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan özel hastane doktoru tutuklandı.
- AA
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Manavgat ilçesinde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ByLock kullandığı tespit edilerek görevinden ihraç edilen ve özel bir hastanede doktorluk yapmaya devam eden E.K. yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklandı.
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