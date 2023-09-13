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Bylock kullandığı tespit edilen 6 FETÖ'cü gözaltına alındı

Bursa'da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Bylock kullandığı tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alınarak Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

IHA13 Eylül 2023 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
Bylock kullandığı tespit edilen 6 FETÖ'cü gözaltına alındı
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Bursa'da Cumhuriyet Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi 7 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile 13 Eylül Çarşamba günü yapılan operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünde adli işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada "Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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