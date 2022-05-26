ByLock kullanıcısı eski öğretmene FETÖ'den 10 yıl hapis

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Türk ve avukatı katıldı.

Savcının esas hakkında mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen Türk, FETÖ üyesi olmadığını, hakkında isnat edilen suçlamaların ise gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

ByLock kullanıcısı olmadığını, suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Türk, beraatini talep etti.

Duruşmaya verilen aranın ardından hükmü açıklayan mahkeme başkanı, sanığın "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 10 yıl hapisle cezalandırıldığını bildirdi.

Hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İddianamede, Türk'ün ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı belirtildi.