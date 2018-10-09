ByLock kullanıcısı eski polislere hapis cezası

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Avni Ş, Mustafa Y. ve tutuksuz sanıklar Murat A. ve Turgay A. ile avukatları katıldı.

Sanık Mustafa Y. savunmasında, ByLock programını yüklemediğini ve kullanmadığını iddia ederek tahliyesini ve beraatini istedi.

Diğer sanıklar ise suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerine karar verilmesini talep etti.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında sanıkların ByLock kullanıcısı oldukları dikkate alınarak cezalandırılmaları ve tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan etkin pişmanlık hükümleri kapsamında sanık Turgay A'ya 4 yıl 2 ay, Murat A'ya 5 yıl, sanıklar Mustafa Y. ve Mehmet Avni Ş'ye ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme ayrıca tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti.