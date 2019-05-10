Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 29 FETÖ şüphelisiden 18'i yakalanarak gözaltına alındı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 29 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı
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