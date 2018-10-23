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Ankara'da ByLock tutuklaması: 20 gözlatı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 7'si gözaltına alındı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerden 7'sini gözaltına aldı.

Zanlıların ifade işlemleri için emniyet müdürlüğüne getirildiği, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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