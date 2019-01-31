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ByLock'a 13 bin 846 kez girdiğini inkar etti

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, örgütle iltisaklı kurumlarda çalışan kadın sanık, 13 bin 846 kez giriş yaptığı ByLock programını kullanmadığını öne sürdü.

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Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'a 13 bin 846 kez giriş yaptığı belirlenen kadın sanık, programı kullanmadığını iddia etti.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanık Sema Çiçek ile avukatı katıldı.

Sanık Çiçek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek "Herhangi bir terör örgütüne üye olmadığım gibi bundan sonrada üye olmam mümkün değil. Milli Eğitim Bakanlığında çalışmadım, atanamamış bir öğretmenim. ByLock programı kullanıldığı belirtilen hatları eşim de kullanıyordu ancak ByLock kullanıp kullanmadığını bilmiyorum." savunmasını yaptı.

Sanık Çiçek, nereli olduğunun sorulması üzerine, Trabzonlu olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı ByLock Tespit ve Değerlendirme Tutanağı'nda, kullanıcı adının "sm61", şifresinin de "zaman123" olduğunu ve 13 bin 846 kez giriş yapıldığını belirterek sanığa söz hakkı verdi.

Sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

Duruşma savcısı, sanığın iki ayrı hatta ByLock kullandığını, kullanıcı adının isminin sessiz harfleri ve memleketinin plaka kodundan oluştuğunu ve programda ekli kişilerin sanığı "esma", "esmah" şeklinde kaydettiklerini ve örgütle iltisaklı kurumlarda çalıştığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatı esasa ilişkin savunma yapmak için süre talep etti.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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