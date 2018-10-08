ByLock'u izdivaç programı olarak kullanmışlar

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahmesi'nce, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, "evlerden sorumlu abla" olduğu ileri sürülen sanık D.C'nin, başka bir davada yargılanan sözde "il ablası" tutuklu sanık Suna Erkan ile ByLock yazışmaları deşifre edildi.

Örgüt içerisindeki bekar kadınların evlendirilmesi için gönderilen liste ile ilgili yazışmalarda D.C'nin, kişilerin isimlerinin yanı sıra yaş, fiziki özellikleri, memleketleri, mezhepleri ve örgüt içerisindeki görevlerini sıraladığı anlaşıldı.

D.C'nin, Erkan'a "acil bir aday" şeklinde gönderdiği bir yazısında da söz konu adaya ait kişisel bilgileri paylaştığı görüldü:

D.C'nin adaylara ilişkin yolladığı mesajlarda şu içerik çözümlemelerine ulaşıldı:

''Ad: S.. 1991, boy 1.60, kilo 48, memleket Tokat, İstanbul Türkçe öğretmenliği...'', ''Ad: G... 1985 doğumlu, boy 1.70, kilo 68, memleket ve ikamet İstanbul...'', ''1985 Maras? dog?umlu. Bilecik'te din kültürü ög?retmeni. Aile Maras?ta çiftçi, 1.78 boy, 80 kilo. Dog?al sessiz sakin orta halli bir arkadaş'', ''Ad: Z... 1992 doğumlu, 1.68 boy, 70 kilo, memleket Balıkesir bölüm işletme ama çalışmıyor. Hoş bir arkadaş'', ''Ad: D... 1994 doğumlu, boy 1.58, 63 kilo, memleket Ardahan aile İstanbul'da. MYO'da BTM (bölge talebe mesulü), kolejde yardımcı öğretmenlik yapmış şakirt.''