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''C-130 Hercules'' Türkiye'ye geldi

'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yardım amacıyla Hollanda Savunma Bakanlığına ait tıbbi imkanlara sahip 'C-130 Hercules' nakliye uçağı, 21 kişilik ekiple Türkiye'ye geldi.

AA10 Şubat 2023 Cuma 15:35 - Güncelleme:
''C-130 Hercules'' Türkiye'ye geldi
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Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetlerinin "uçak ambulansı" 21 kişilik ekiple operasyonlarını Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile eşgüdüm halinde yürüteceği Antalya Havalimanı'na indi.

Uçuş başına yaklaşık 70 hasta ve yaralıyı taşıyabilecek biçimde dönüştürülen nakliye uçağıyla deprem bölgelerindeki hasta veya yaralılar, Hollandalı sağlık uzmanlarınca tıbbi tahliye operasyonuyla başka bölgelerdeki sağlık kuruluşlarına nakledilecek.

- HOLLANDALI ARAMA KURTARMA EKİBİ, 11 KİŞİYİ ENKAZDAN SAĞ KURTARDI

Hollanda Arama Kurtarma timi USAR'ın 65 kişilik arama kurtarma ekibi, 8 uzman köpekle 7 Şubat'tan bu yana Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Günyazı Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren ekip, bugüne kadar 11 kişiyi enkazdan sağ çıkarmayı başardı.

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