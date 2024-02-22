Çad Başbakanı Masra, Kaygısız ile görüştü

Başkent Encemine'deki başbakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliği konuları ele alındı.

Dört yıllık görevi sona eren Büyükelçi Kaygısız, görüşmenin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, başbakanla iki ülke arasındaki sosyal, ekonomik, sağlık ve eğitim gibi konularda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Çad'ı "kardeş ülke" olarak nitelendiren Kaygısız, bu ülkedeki geçiş döneminin en iyi şekilde sonuçlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.



Kaygısız, Çad'ın kalkınmasına yardımcı olmaya her zaman hazır olduklarının altını çizdi.