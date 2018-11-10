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Cadde ve sokaklardan kağıt toplayan kişi ddiaya göre açlık ve yorgunluk nedeniyle düşüp bayıldı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde cadde ve sokaklardan kağıt toplayan Burak G.(17), el arabasını çekerken, iddiaya göre açlık ve yorgunluk nedeniyle düşüp bayıldı.

  • DHA
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Cadde üzerinde topladığı kağıt yüklü el arabasını çeken Burak G., bir anda yere düştü. Bayılan gencin yardımına yakınında bulunan Bandırma Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Ozan Ertuğrul koştu.
 
Kendine gelen Burak G., ambulans istemediğini belirterek, aç ve yorgun olduğunu, su içmek istediğini söyledi. 2 kardeşiyle birlikte bir barakada kaldığını söyleyen gence, çarşı esnafı da börek ve su ikram etti. Karnını doyurup suyunu içen Burak G., bir süre dinlendikten sonra kağıt toplama işine devam etmek için tekrar yola koyuldu.

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