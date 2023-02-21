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Çadırlar ve yaşam alanları dezenfekte ediliyor

Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından kurulan çadırlar ve afetzedelerin yoğun bulunduğu yaşam alanlarını dezenfekte etme çalışmaları sürüyor.

AA21 Şubat 2023 Salı 18:21 - Güncelleme:
Çadırlar ve yaşam alanları dezenfekte ediliyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Çevre Sağlığı ve İlaçlama Şube Müdürlüğü, kent genelinde salgın hastalıklarla mücadele kapsamında 40 araç ve 110 personelle çalışma yürütüyor.

Kentin çeşitli noktalarında kurulan çadır ve konteyner ile depremzedelerin yoğun bulunduğu resmi kurumlar, kapalı spor salonları, terminaller, yemek dağıtım alanları, tuvaletler ve enkaz alanlarını düzenli aralıklarla dezenfekte eden ekipler, haşereyle mücadele için de belli noktalarda ilaçlama faaliyeti yürütüyor.

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