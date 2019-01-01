'Cahit Zarifoğlu yasaklandı' yalanının perde arkası

Hem Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamayla hem de Bakan Ziya Selçuk sosyal medya paylaşımıyla iddiaları yalanladı. Ancak sosyal medya tepki çeken bu olay nasıl yaşandı, neler oldu, Bakan Selçuk neden hedef tahtasına oturtuluyor kamuoyu merak ediyor.

Sosyal medyada tepki çeken olan nasıl gerçekleşti?

Bakan Ziya Selçuk henüz göreve gelmeden önce Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 26.03.2018 tarihli kararıyla Çanakkale ilinde gerçekleştirilecek olan kitap okuma seferberliği kapsamında komisyon kuruldu. Komisyonun okunmasını tavsiye ettiği eserler; Cemil Meriç - Bu Ülke, İskender Pala – Şah ve Sultan, Doğan Cüceloğlu – İçimizdeki Çocuk, Cahit Zarifoğlu – Bir Değirmendir Bu Dünya, İbrahim Naci – Allahaısmarladık olarak seçildi. Okuma seferberliğinin başlamasının hemen ardından Zarifoğlu’nun kitapta kullandığı bazı ifadeler polemik konusu haline geldi. Aleyhte çıkan haberler sonucu konunun siyasi bir boyut almasını istemeyen Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü de 25.09.2018 tarihinde yeni bir komisyon marifetiyle kitabın değiştirilmesi kararını alarak Cahit Zarifoğlu’nun kitabı yerine Kemal Tahir’in Esir Şehrin İnsanları kitabının okunmasını tavsiye etti.

Bakanlık’tan Açıklama

Medyaya yansıyan, Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabıyla ilgili haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Edebiyatımızın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabının toplatılması ve yasaklanması söz konusu değildir. Medyaya yansıyan gelişmeler Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kitap Okuma Etkinliği”nin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir.

Konuyla ilgili Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır. İlgili haberler dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan’a ait olduğu anlaşılacaktır.