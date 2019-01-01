MEB: Cahit Zarifoğlu'na ait kitabın yasaklandığına dair haberler gerçek dışıdır

Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "Edebiyatımızın zarif ustası Cahit Zarifoğlu’nun kitabının bakanlıkça toplatılması ve yasaklanması söz konusu dahi olamaz. Medyadaki haberler Çanakkale M.E. Müdürlüğü’nün yereldeki bir kararı olup konu soruşturulmaktadır. Ayrıca şahsıma atfedilen yorumlar bütünüyle gerçek dışıdır." denildi.

CHP'nin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “tavsiye kitaplar” listesinden çıkarıldığı iddia edilmişti.

MEB'den Açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Medyaya yansıyan, Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabıyla ilgili haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Edebiyatımızın değerli isimlerinden Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabının toplatılması ve yasaklanması söz konusu değildir. Medyaya yansıyan gelişmeler Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Kitap Okuma Etkinliği”nin tavsiye kararıyla ilgili olup konu ayrıca incelenmektedir.

Konuyla ilgili Sayın Bakanımız Ziya Selçuk’a atfen yansıtılan yorum ve değerlendirmeler bütünüyle gerçek dışıdır. Sayın Bakanımızın konuya ilişkin hiçbir açıklama ve değerlendirmesi olmamıştır. İlgili haberler dikkatli okunduğunda ifadelerin CHP Çanakkale Milletvekili Sayın Özgür Ceylan’a ait olduğu anlaşılacaktır.