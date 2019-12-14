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‘Çakma’ çeteye orijinal baskın

Sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, sahte kazalarla sigorta şirketlerini dolandıran 44 kişi yakalandı. Şüphelilerin, 4 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirtildi.  

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Adana’da polis ekipleri, sigorta şirketlerini dolandıran bir çetenin tespitini yaptı. Ekiplerce suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. Polis, çete üyelerinin otomobil bayilerinden akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu ve hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp yerine çıkma ve hasarlı parça taktıklarını belirledi. 

11 ŞÜPHELİ ARANIYOR 

Dolandırıcıların, önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarparak bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp tamir edilmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini hortumladıklarını değerlendirilen kişileri takibe aldı. Adana, Mersin, Konya, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta 2010’dan itibaren 221 kişinin karıştığı 144 ayrı olayda sigorta şirketlerinin 4 milyon 300 bin lira zarara uğratıldığı yönünde deliller elde edildi. Bunun üzerine 55 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilerek Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye’de 53 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlılardan 44’ü yakalandı. Ekip, 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.      

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