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Çaldığı cep telefonunun cezasını okul temizleyerek çekti

Bolu’da, kapıları açık unutulan bir otomobilden cep telefonu çalan İ.Y. (56), cezasını bir okulda 15 gün süreyle temizlik yaparak çekti.

  • İHA
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Olay, geçtiğimiz yıl Şubat ayında Bolu Şehirlerarası Terminali’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İsmail Cumhur Çatladı isimli vatandaş, otomobiliyle bir yakınını otobüse bindirmek için terminale götürdü. Park ettiği aracının kapılarını kilitlemeyi unutan Çatladı, yakınını otobüse bıraktıktan sonra aracına döndüğünde cep telefonunun olmadığı fark etti. Çatladı’nın durumu polise haber vermesi üzerine bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Cep telefonunu çaldığı tespit edilen İ.Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İ.Y., emniyetteki ifadesinde, hırsızlık yapmadığını, telefonu çöp kutusunda bularak sattığını söyledi. 
 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘basit hırsızlık’ suçundan dava açılan İ.Y.’nin dosyası Bolu Adliyesi Uzlaştırma Bürosu’na gönderildi. Uzlaştırma Bürosu’na çağrılan telefonun sahibi İsmail Cumhur Çatladı, İ.Y. ile Çaydurt İlköğretim Okulu’nda 15 gün süreyle temizlik yapması şartıyla uzlaşmayı kabul etti. Çatladı’nın şartını kabul eden İ.Y., 15 gün boyunca okulda temizlik yaptı. Bolu Cumhuriyet Savcılığı da İ.Y.'nin kendisine verilen şartı yerine getirdiği kanaatine vararak kamu adına kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verdi.

“İstanbul’da seçimin yenilenmesini isteyeceğiz”

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