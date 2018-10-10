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Çaldığı hoparlörü, sahibinin arkadaşına satmaya çalışırken yakalandı

Kahramanmaraş'ta Burak Ö. (23), iki otomobilden hoparlör çaldı. Burak Ö., hoparlörü araç sahiplerinden birinin arkadaşına satmaya çalışırken polis tarafından yakalandı, çıkardıldığı mahkemece tutuklandı.

  • DHA
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Duraklı ve Senem Ayşe mahallerinde 7 Ekim'de meydana gelen olayda Burak Ö., park halindeki iki otomobilin hoparlörünü çalındı. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olaydan iki gün sonra Burak Ö, çaldığı hoparlörler için alıcı ararken bilmeden araç sahiplerinden birinin arkadaşına satmak istedi. Araç sahibinin arkadaşı, Burak Ö.'ye hoparlörleri satın alacağını söylerken, polise de bilgi verdi. Burak Ö., buluşma yerine gelince polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Burak Ö., adliyeye gönderilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Hoparlörler ise araç sahiplerine teslim edildi.
 

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