Antalya'da çaldığı kepçeyi boyayıp sahibine satmaya kalktı

Manavgat ilçesi Evrenseki Mahallesi'nde 30 Kasım günü, Mehmet Sürücüoğlu'na ait park halindeki sarı renkli tekerlekli kepçe, çalındı. Sürücüoğlu, İlçe Jandarma Komutanlığı'na başvurup, şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürürken, Mehmet Sürücüoğlu da kendi imkanlarıyla iş makinesini araştırmaya başladı.

Bir süre sonra Mehmet Sürücüoğlu'nu arayan bir tanıdığı, kepçesinin sosyal medya üzerinden satışa çıkarıldığını söyledi. Mehmet Sürücüoğlu, kepçenin 3 fotoğrafıyla birlikte paylaşılan satış ilanında, "2011 model, devri yok, satılık. Fiyatı 80 bin, pazarlık vardır. Aldığım şirket battı. Başka da bir şey sormayın. Ciddi alıcılar yazsın, boş muhabbete gerek yok" yazdığını gördü.

Satıcıyla irtibata geçen Sürücüoğlu, kendisini Burdurlu bir iş adamı olarak tanıtıp, kepçeyi almak istediğini söyledi. Sürücüoğlu, satıcıyla görüşmek için Akseki ilçesine bağlı Hocaköy Mahallesi'ne gitti. Burada iş makinesini inceleyen Sürücüoğlu, motor ve şase numaralarının yazılı olduğu plakaların söküldüğünü, kendi bildiği bazı izlerden kepçenin kendisine ait olduğunu gördü.

Mehmet Sürücüoğlu'nun bilgi verdiği jandarma ekipleri, Ali Sarıkaya ile telefonla irtibata geçti. 20 Aralık Perşembe akşamı Hocaköy Mahallesi'nde Ali Sarıkaya ile buluşan jandarma ekipleri, Sarıkaya'yı gözaltına aldı. Beyaza boyanan iş makinesi ise Mehmet Sürücüoğlu'nun personeline teslim edildi.

'ADINI BİLMEDİĞİM KİŞİLERDEN ALDIM, 100 BİN LİRA VERDİM'

Jandarmada işlemlerinın ardından adliyeye sevk edilen Ali Sarıkaya, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ali Sarıkaya'nın verdiği ifadede, kepçenin kendisine ait olduğunu ve 1 ay önce, bir arkadaşının aracılığıyla tanımadığı iki kişiden aldığını söyledi. Sarıkaya'nın ifadesinde, "İki şahsa 100 bin lira vermek suretiyle kepçeyi Manavgat'ın Ilıca yol kavşağında tarihini hatırlamadığım bir gün aldım. Kepçeyi satın aldığım bu şahıslarla herhangi bir şekilde senet, sözleşme ve evrak yapmadık. Ben bu şahıslarla kepçeyi satın almak için 150 bin liraya anlaştım. Şahıslara iş makinesinin plakasını ve ruhsatını sorduğumda makinenin üzerinde tedbir olduğunu, benden aldıkları 100 bin lira ile tedbiri kaldırdıktan sonra bana 10 gün içerisinde satışını vereceklerini söylediler. Ben de o zaman kendilerine kalan 50 bin lirayı ödeyecektim" dediği belirtildi.

'SOSYAL MEDYADA İLAN VERENE ULAŞTIM'

Mehmet Sürücüoğlu ise, kepçesinin çalınmasının ardından tanıdıkları herkese haber verdiğini belirterek, "Daha önceden bizimle çalışan ve şimdi Adana'da olan bir arkadaşımız beni arayarak, 'Ağabey, sizin kepçeyi beyaza boyamışlar ve sosyal medyada satışa çıkarmışlar' dedi. Bunun üzerine sosyal medyada ilanı verene ulaştık" dedi.