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Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Adana'da çaldığı motosikletle gezerken yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

AA2 Aralık 2023 Cumartesi 11:40 - Güncelleme:
Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı
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Merkez Çukurova ilçesi Mahfsığmaz Mahallesi'nde 25 Kasım'da H.Ö. (19), B.Ç'ye ait motosikleti düz kontak yöntemiyle çaldı.

H.Ö, motosikletle yaklaşık 2 kilometre ilerledikten sonra bir apartmanın bahçesine bıraktı.

Daha sonra aynı mahalledeki Ö.D'ye ait başka bir motosikleti düz kontak yöntemiyle çalan şüpheli kayıplara karıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Ekipler, kimliğini tespit ettikleri şüpheli H.Ö'yü çalıntı motosikletle Turgut Özal Bulvarı'nda gezdiği sırada yakaladı.

Gözaltına alınan H.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Öte yandan H.Ö'nin, çaldığı B.Ç'ye ait motosikleti götürmesi ve bir apartmana park ederek araçtaki parmak izlerini silmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

  • tutuklama
  • Adana
  • motorsiklet hırsızlığı

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