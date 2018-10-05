Çaldığı pırlantayı yutan İrlandalı turist kendisine kolonoskopi yapılmasını talep etti

3 gündür Marmaris Devlet Hastanesinde polis nezaretinde yedirilip içirilerek dışkısı ile pırlantayı çıkarması beklenen İrlandalı turist şaşırtan bir karar aldı. İrlandalı kendisine kolonoskopi uygulanmasını istedi.

Marmaris’te önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, müşteri gibi geldiği sarraf dükkanında değerli yüzüklere bakan 54 yaşındaki İrlandalı turist Lan Campel, bir yüzüğü çalmış bu olayda güvenlik kamerasına yansımıştı. Durum fark edilince 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü yutarak ortadan yok etmek isteyen Lan Cambel, polis nezaretinde 3 gün boyunca Marmaris Devlet Hastanesinde yuttuğu mücevheri doğal yollarla atması beklendi. Röntgende görünen mücevherin doğal yollarla çıkmaması üzerine adliyeye intikal eden olayda mahkeme sağlık açısından sıkıntılı olabileceği gerekçesi ile tıbbi müdahaleye izin vermedi.

“Kendisi tıbbi müdahale istedi”

Yaklaşık iki gündür gündem olan ve yuttuğu 40 bin dolar civarında değere sahip pırlanta dolayısı ile hastanede polis gözetiminde yatan 54 yaşındaki İrlandalı Lan Cambel, pırlantayı dışkısı ile atamayınca kolonoskopi istedi. Özel bir hastanede bu isteğinin yerine getirilmesini isteyen İrlandalı turist, polis nezaretinde istediği hastaneye sevk edildi.