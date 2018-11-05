Çaldıkları hamile ineklerin etlerini satıp telef olan yavruları ormanlık alana attılar

İddiaya göre, olay geçtiğimiz günlerde Şile’de meydana geldi. Karakiraz ve Kızılcaköy’den hamile inekler çalındı ve kesilerek etleri kasaplara satıldı. Kesilen ineklerin karnında bulunan yavrular da telef oldu. Telef olan yavrular Şile Otoyolu kenarında bulunan ormanlık alana atıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerde ineklerin küpelerindeki numaralardan daha önceden çalınan ineklerin olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin hırsızları yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi.

Olayla ilgili yazılı açıklama yapana SOHAYKO Derneği Başkanı E. Yasin Yılmaz, “Derneğimize gelen ihbarla Sahilköyde hayvancılık yapan Aydın Çetin’in ineklerinin katledildiğini öğrendik. Özellikle Şile otoyoluna yakın bölgeleri seçen hırsızların bir an önce yakalanması gerekiyor. Güvenlik kamerası ve devriyeler yetersiz. Köylü tedirgin, herkesi hayvan hırsızı sanıyorlar” dedi.

Katledilen hayvanların doğumuna 10 gün kaldığını öğrendiğini belirten Yılmaz, hırsızların bir ineği değil aynı anda 2 ineği katlettiğini belirtti.