Çaldıkları minibüsü parçalarken suçüstü yakalandılar

Bursa'da, çalınan minibüsü sanayi sitesinde parçalara ayıran 3 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Yıldırım'a bağlı Yiğitler Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, daha önce çalınan minibüsün sanayi sitesinde parçalara ayrılarak satılacağı bilgisine ulaştı. Hemen harekete geçen ekipler, 14'üncü Blok'ta, 3 şüpheliyi minibüsü parçalarken gördü. Polisleri görünce koşmaya başlayan A.M., B.S. ve R.S., takiple yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çalıntı araç ise sahibine teslim edildi.