Edinilen bilgiye göre, Kapullu Küpler Mahallesi'nde bulunan 918. Sokak'ta İlhan Aydoğan isimli vatandaş eşini ve çocuklarını almak üzere annesinin evinin önüne park ettiği aracının geri geldiğinde olmadığının farkına vardı. Aracının çalındığını zanneden Aydoğan, aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu. Aydoğan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.

Aracının su kanalına kendiliğinden düşmediğini ve şüphelendiği kişiler olduğunu belirten Aydoğan, “Araba viteste idi, el frenini de çektim. El Frenini yarıya indirmişler. Vitesten çıkarmışlar arabayı. 10 dakika yukarı çıktım. Çocuklarımı alıp evime gidecektim. Geldim araba yok. Aşağı indim arabayı burada buldum” dedi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç su kanalından çıkarıldı.