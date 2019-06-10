26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8441
  • 6,6147
  • 249.261
  • 93.761
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çalındı zannettiği aracını su kanalında buldu

Karabük’te bir vatandaş çalındığını düşündüğü aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, Kapullu Küpler Mahallesi'nde bulunan 918. Sokak'ta İlhan Aydoğan isimli vatandaş eşini ve çocuklarını almak üzere annesinin evinin önüne park ettiği aracının geri geldiğinde olmadığının farkına vardı. Aracının çalındığını zanneden Aydoğan, aracını su kanalına düşmüş bir halde buldu. Aydoğan durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı.
 
Aracının su kanalına kendiliğinden düşmediğini ve şüphelendiği kişiler olduğunu belirten Aydoğan, “Araba viteste idi, el frenini  de çektim. El Frenini yarıya indirmişler. Vitesten çıkarmışlar arabayı. 10 dakika yukarı çıktım. Çocuklarımı alıp evime gidecektim. Geldim araba yok. Aşağı indim arabayı burada buldum” dedi.
 
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araç su kanalından çıkarıldı.

Aşkı çok uzaklarda buldu ama evlenemiyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Merasim Sokak şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Merasim Sokak şehitlerinin kanı yerde kalmadı

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

"Trump Huawei konusunda yumuşayabilir"

'Trump Huawei konusunda yumuşayabilir'

Almanya'da camilere saldırı

Almanya'da camilere saldırı

Masada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi var

Masada FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi var

Küfür rezaletine pişkin savunma

Küfür rezaletine pişkin savunma

Taksim Meydanı'nda görenler fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

Taksim Meydanı'nda görenler fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı

Bitlis’te üretiliyor, bölge illerine satılıyor! Tanesi 40 lira

Bitlis’te üretiliyor, bölge illerine satılıyor! Tanesi 40 lira
 

POPÜLER HABERLER

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Komandolar Hakurk´un kalbine girdi

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

2 bin 200 yıl önce Türkler yaptı! Çölün altında mühendislik harikası...

2 bin 200 yıl önce Türkler yaptı! Çölün altında mühendislik harikası...

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

New York'un kalbinde mehter sesleri yankılandı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA