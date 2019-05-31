29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8815
  • 6,5659
  • 244.503
  • 90.011
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Çalındı zannettiği otomobili sulama kanalından çıktı

Tokat'ta park ettiği otomobili döndüğünde bulamayan ve polise aracının çalındığı yönünde ihbarda bulunan kişinin aracı, el frenini çekmediği için park ettiği yerin yanında bulunan sulama kanalında bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dedeli Mahallesi TOKİ yolu mevkisine 60 AP 529 plakalı otomobilini park eden Ali Memiş (60) döndüğünde aracı yerinde bulamadı. Önce aracın çalındığını zanneden Memiş, polise ihbarda bulundu.

Memiş, aracını park edip gittiğinde onu 500 metre uzaklıktaki evininin önünden izleyen işitme engelli kızı, otomobili sulama kanalına düşerken gördüğünü ifade etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri kanalın çevresinde arama yaptı. Aracın sulama kanalınına düştüğünü belirleyen polis, AFAD'dan yardım istedi.

Su seviyesinin düşürülmesiyle kanala giren AFAD ekipleri, otomobili halatlara bağlayarak çekici ve vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarttı.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkarılan otomobilin sahibi Memiş, "Arabanın arkasında kazan arabası vardı. Hanıma dedim ki kazan arabasını almadık dedim. Benim torun arabanın içinden el arabasını aldı kapağı kapattı, gittik. Acaba diyorum, vites birdeyken boşalma mı yaptı da araba ondan mı kaçtı? Döndüğümde araba yoktu. Ben ilk önce çalındığını zannettim ama kanala düşmüş." dedi.

PKK´lı teröristler böyle teslim oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

MSB: Pilotlarımız F-4'ten atlayarak kurtuldu

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız"

'Hep beraber büyük bir mücadele ortaya koymalıyız'

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Ek seferlere de ek sefer geliyor!

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

Vicdansızlığın böylesi! Karısına araçla çarpıp tabancayla vurdu

UBER'cileri dinledi: Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz

UBER'cileri dinledi: Biz size çözüm üretmek mecburiyetindeyiz

Kendine 'Hakim'

Kendine 'Hakim'

'Burası bizim' dediler, Pamukkale yolunu kapattılar!

'Burası bizim' dediler, Pamukkale yolunu kapattılar!

Naim Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağı belli oldu

Naim Süleymanoğlu'nu kimin oynayacağı belli oldu
 

POPÜLER HABERLER

Türk jetleri Irak´ın kuzeyindeki hedefleri böyle bombaladı

Türk jetleri Irak´ın kuzeyindeki hedefleri böyle bombaladı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

İlk kez Türkiye'de! Dünyada sadece 30 tane kaldı

İlk kez Türkiye'de! Dünyada sadece 30 tane kaldı

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA