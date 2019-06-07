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Çalıntı kamyonetle, hayvan çaldılar

Bartın’da çaldıkları kamyonetle hayvan hırsızlığı yapan şebeke çökertildi. 8 kişilik şebekenin 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

  • İHA
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Edinilen bilgilere göre, Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde çalışan Okan Bal babası Alaattin Bal’a ait olan 3 ineğin bahçeden gezindikleri sırada çalındıklarını belirterek durumu Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube yetkililerine bildirdi. Şikayetin ardından harekete geçen ekipler, bölgedeki güvenlik kameraları üzerinden yaptıkları takip sonucunda inekleri çalan şahısların Zonguldak istikametine gittiğini belirledi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığından alınan iznin ardından Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine giden ekipler köy köy dolaşarak hırsızları yakaladı. Hırsızların kullandıkları aracında çalıntı olduğunu belirleyen Asayiş Şube personeli, pikabı çalan V.S. ve İ.S. ile birlikte hayvan hırsızlığına isimleri karışan K.Y., M.B., B.D., B.Y., S.Ö. ve inekleri tanesini 4 bin liradan satın alan A.B.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin yakalandıkları esnada çaldıkları kamyoneti de satmak üzere oldukları belirlendi. Diğer yandan şüphelilerin hayvanları çaldıktan sonra polis kontrolüne yakalanmamak için K.Y. isimli şüpheliyi önden göndererek gözcülük yaptırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca yolda ineğin birini düşürdüklerini de belirleyen ekipler bu ineği de buldu.
 
8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.S., İ.S., K.Y., M.B. ve B.D. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Tutuklanan şüphelilerin ayrıca hırsızlık, dolandırıcılık, çocuğun cinsel istismarı, kredi kartı dolandırıcılığı, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, gasp, yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit, büyükbaş hayvan hırsızlığı,silahla gasp, sahtecilik suçlarından kayıtları olduğu ve arandıkları saptandı.
 
Çalıntı araç ile hayvanlar ise sahiplerine teslim edildi.
 
İnşaat firmasına ait olan aracın şoförü Bedri Kaya gazetecilere yaptığı açıklamada, “Öncelikle hummalı çalışmalarından dolayı, bayram, tatil demeden çalışı aracımızı bize teslim eden Bartın Asayiş Şube Müdürlüğümüze çok çok teşekkür ediyoruz. Bize çifte bayram yaşattılar” dedi.
 
Hayvanların sahibi Alaattin Bal ise “Bayramın birinci günü hayvanlarım çalındı. Emniyet Müdürlüğü işe el koydu. Yakaladılar. Onlara ne kadar teşekkür etsem az. Allah onlardan razı olsun” diye konuştu.

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