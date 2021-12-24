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Çalıntı otomobille kaçmaya çalıştılar!

Adana'da çalıntı otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

AA24 Aralık 2021 Cuma 06:54 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 06:54
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, daha önceden çalıntı olduğu ihbarı yapılan 01 AAP 680 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüpheli ekiplerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başladı.

Takibi sürdüren ekipler, kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheli otomobili Eczacı Haşim Dalgıç Bulvarı'nda durdurdu.

Ekipler, otomobildeki 3 şüpheliyi gözaltına alırken araçta arama yapıldı.

Otomobil, detaylı incelenmek üzere Cumhuriyet Polis Merkezi'ne götürüldü.

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