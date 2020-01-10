Çalışan Gazeteciler Günü en güzel kutlama mesajları: 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü şiirleri

10.01.2020 10:01 - Güncelleme: 10.01.2020 10:01

Çalışan Gazeteciler Günü en güzel kutlama mesajları yoğun bir şekilde araştırılıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü sözleri de merak ediliyor. Çalışan Gazeteciler Günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961’den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye’ye özgü bir kutlama günüdür. Bu özel ve anlamlı günde çevresinde gazeteci dostu bulunan, arkadaşı bulunanlar için en anlamlı en güzel kutlama mesajlarını derledik. İşte tüm merak edilenler..

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ EN GÜZEL KUTLAMA MESAJLARI

Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.

Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.





Gece gündüz çalışan, demokrasinin yanında saf tutan, millet için yazan, emek veren tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlarım.

Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.

"Gazetecilik birilerinin yazılmasını istemediği şeyleri yazmaktır. Geri kalan her şey halkla ilişkilerdir! " (G.Orwell) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

GAZETECİLER GÜNÜ

Dünyanın her yerinden,

Haber getirir bize.

Okur da öğreniriz.

Nerde ne olmuş diye.

Bir bakarsın savaşta,

Her zorlukla yarışır.

Bir ateş ortasında,

Gece gündüz çalışır.

Elinde kalem kağıt,

Nasıl da hızlı yazar.

Bazı gün de sırtında,

Kamera ile gezer.

Görevi toplamaktır,

İyi- kötü haberi.

Tarafsız yorum yapar,

Hiç üzmez kimseleri.

Gazeteci yorulmaz.

Bazı gün hiç uyumaz.

O işini çok sever,

Kimselere darılmaz.





GAZETECİNİN YÜREĞİ

Evet

Güzel günlerdi

Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...

Yaşamak adına verdiğimiz kavgada

Haberci kaygılarıyla örüp dünyamızı

Memleketti ağladığımız kendi acılarımızdan öte

Bazen kızarak

Bazen sabırla ve umutla

Koparmadan gülleri

Kimsenin yarasına tuz basmadan

Karşılıksız fedakarlıklarla

Birbirimizi omuzladığımız

Zor günlerdi

Güzel günlerdi arkadaşım

Yüreğimizi bülten masalarında paylaştığımız...